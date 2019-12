Weihnachten an der Spitze

Den Darfeldern ist allerdings die Freude auf das Topspiel ein wenig vergangen. „Das haben wir uns selbst verbaselt“, erinnert Markus Lindner an die beiden jüngsten sieglosen Spiele bei DJK Dülmen (0:0) und Vorwärts Lette (2:4). Eine Frage der Konstanz – „manchmal fehlen die entscheidenden zehn Prozent, aber das haben wir besprochen.“ Maßlos enttäuscht sind Trainer und Mannschaft, dass sie sich nicht in eine bessere Position gebracht haben, die locker möglich gewesen wäre.

Eine weitere Niederlage soll es nicht geben, auch wenn Lindner einige Ausfälle verkraften muss. Simon Albers (Knöchel), Steffen Lausemann und André Uphaus (beide verhindert) sowie Linus Sonneborn (Aufbautraining) und Dirk Bialowons (Sprungbein), werden nicht dabei sein. „Die Jungs werden sich gut präsentieren“, verspricht er. „Groß motivieren muss ich da eigentlich keinen.“

Mit Motivationsproblemen werden auch Zoui Allali und Christoph Klaas nicht zu kämpfen haben. Die SG 06 will den nächsten Sieg, wenn auch im Kader der Coesfelder einige Fragezeichen stehen. Tim Püttmann, Alex Bauer und Marius Wiesmann fallen aus, einige Kicker waren unter der Woche kränklich. „Wir werden aber immer noch eine Topbesetzung aufs Feld bringen“, sagt Allali, der zugleich ankündigt, den Darfelder Dreh- und Angelpunkt Kevin Botella Ferreira in Manndeckung nehmen zu wollen. Die Spitze soll zu Weihnachten besetzt bleiben. „Wir wollen unsere mega Hinserie mit Platz eins krönen“, betont er. „Auch wenn das noch nichts zu sagen hat.“ 7 Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr, Turo-Stadion in Darfeld (Kunstrasen).