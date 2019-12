Turo lässt es bei Hagel und Donner krachen

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin: Flanke Hendrik Hessing, schulmäßiger Kopfball von Marius Röttgering ins lange Eck, das war das frühe 1:0 in der neunten Minute. Nur drei Minuten später legte Röttgering mit einem 20-Meter-Kracher das 2:0 nach. „Wir haben unsere Torchancen eiskalt genutzt“, lobte Lindner sein Team, das in der 40. Minute durch einen satten Schuss von Julius Fliß nach Vorarbeit von Linus Sonneborn auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Pause verkürzte Simon Schmeddes auf 3:1 – „das war die einzige Legdener Tormöglichkeit im Spiel“, erklärte der Trainer.

Auf einen Sturmlauf des SuS richteten sich die Darfelder nach der Pause ein, aber da kam nicht viel, zumal Turo jederzeit konzentriert blieb. Nach Vorarbeit von Julius Fliß sorgte Linus Sonneborn per Kopf mit dem 4:1 für die Vorentscheidung (65.). Einen Patzer des SuS-Keepers nutzte Felix Gövert in der 73. Minute zum 5:1-Endstand und ließ seinen Trainer strahlen. „Wir spielen guten Fußball, und 43 Heimtore in neun Spielen sprechen für sich“, lächelte Markus Lindner. „Außerdem sind wir Rosendahler Wintermeister!“ 7 Turo Darfeld – SuS Legden 5:1; Tore: 1:0 und 2:0 Marius Röttgering (9., 12.), 3:0 Julius Fliß (40.), 3:1 Simon Schmeddes (43.), 4:1 Linus Sonneborn (65.), 5:1 Felix Gövert (73.).