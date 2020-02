Gastgeber stürmt auf das Treppchen

Das war ein prima Abschluss der Hallensaison! Denn schon heute legen die Nachwuchskicker – sofern es Sturmtief Sabine zulässt – wieder unter freiem Himmel los. Das Augenmerk liegt auf dem Meisterschaftsbetrieb, sagt Schulenkorf, der von Keke Epping und Luca Voßkühler unterstützt wird: „Wir sind nach der Findungsrunde in eine sehr starke Gruppe eingeteilt worden, in der wir ordentlich mitspielen wollen.“ So ordentlich wie in der Hinrunde, in der die Holtwicker gegen hochklassige Konkurrenz wie SuS Stadtlohn, SV Gescher oder SG Coesfeld 06 mit vier Siegen und fünf Niederlagen Platz sechs belegt haben. Und das mit einer altersgemischten Mannschaft, bestehend aus zehn Jungs und Emily Lenfert als weibliche Verstärkung. „Wir haben Spieler aus den Jahrgängen 2009 und 2010 dabei“, berichtet der Trainer. Da wird es in körperlicher Hinsicht schon mal schwer gegen viele Teams, die sich ausschließlich aus dem älteren Jahrgang zusammensetzen.

Fakt ist: Kicken können sie, das haben sie am Samstag auf dem Hallenparkett eindrucksvoll bewiesen – unter anderem beim 2:1 gegen den stark eingeschätzten ASC Schöppingen. Titus Hackenfort erzielte beide Treffer, auch beim 1:0 gegen FC Oeding war er erfolgreich. Jeweils ein 1:1 gegen SC Südlohn (Tor: Ruwen Sievers) und gegen SF Merfeld (Tor: Luca Scharlau) reichte zum zweiten Gruppenplatz und Einzug ins Halbfinale, wo allerdings der spätere Turniersieger JSG Legden/Asbeck beim 0:5 eine Nummer zu groß war. Im Spiel um Platz drei drehten die Holtwicker noch einmal auf und gewannen durch Treffer von Emily Lenfert (2), Max Henken und Luca Scharlau mit 4:1 gegen DJK Rödder.

Gut gemacht! Ähnlich erfolgreich wollen sie auftreten, wenn am 7. März die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei der JSG Lünten/Ammeloe startet. Vier Wochen Zeit hat das Trainer-Trio, um das Team vorzubereiten. „Die Mannschaft soll guten Fußball spielen“, betont Marco Schulenkorf. „Daran arbeiten wir.“