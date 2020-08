Keine Zeit für markige Sprüche

Die Zurückhaltung, die er sich auferlegt hat, begründet sich in der höchst durchwachsenen Hinrunde, die seine Kicker 2019/20 hingelegt haben. „Da hatten wir leider viel Verletzungspech“, denkt er an Stammspieler wie Maurice Thentie, Stefan Uppenkamp, Timon Vierhaus oder Robin Klöpper, die wenig bis gar nicht eingreifen konnten. „Dadurch haben wir keine Routine in die Abläufe bekommen.“ Davon mögen sie diesmal verschont bleiben. Platz zehn nach der Hinrunde, das war nicht der Anspruch bei den Schwarz-Weißen, die zuletzt regelmäßig in der Spitzengruppe mitgemischt hatten.

Dass sie die Rückrundentabelle der Kreisliga A auf Platz eins abgeschlossen haben, tröstet nur wenig. „Wir waren gut aus der Winterpause gestartet“, blickt Beeke zurück. Aber dann kam Corona. Vielleicht, schätzt er, hätten sie in der Tabelle noch etwas Boden gut machen können, aber die Top-Teams waren schon weit entfernt.

Und diesmal? Viel wird von einem guten Start abhängen, auch diese Erfahrung haben sie im Vorjahr gemacht. „Wenn das gut losgeht, kann es auch für uns weit nach oben gehen“, ist Mario Beeke vom Potenzial seines Kaders überzeugt. „Jedenfalls sollten wir nicht sofort in Zugzwang geraten.“ Denn hinter den beiden Favoriten aus den Rosendahler Nachbarorten sieht er das Feld der A-Liga dicht gestaffelt. „SuS Legden wird sich nach den Abgängen schwertun“, schätzt der 33-Jährige. Aber GW Nottuln II hält er für stark, GW Hausdülmen sei immer unangenehm zu spielen, und dann gibt es immer wieder diese Überraschungsmannschaften. Aber wenn es darum geht, sich im oberen Drittel zu positionieren, wollen die Holtwicker ein Wörtchen mitreden.

Der Kern seines Kaders ist geblieben, auch wenn er auf einige Akteure nicht mehr bauen kann. Henning Barenbrügge und Luca Brüggemann stehen aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, Timon Vierhaus ist dem Ruf des Ex-Trainers Jojo Dönnebrink gefolgt und zum TuS Wüllen gewechselt. Vermutlich werden sie zumindest in der Hinrunde auch auf die Tore von Robin Klöpper verzichten müssen, der unter die Häuslebauer gegangen ist. „Allenfalls stand-by, wenn Not am Mann ist“, zuckt Beeke mit den Schultern. „Allerdings wird Robin auch nicht trainieren.“

Umso wichtiger, dass mit René Grasedieck ein Stürmer vom Nachbarn SuS Legden zu den Holtwickern gestoßen ist, der in der Offensive gut mit Dirk Backensfeld harmonieren könnte. Eine gute Verstärkung, „allerdings hat er zuletzt in Legden nicht so viel gespielt.“ Fest im Kader steht nun Nachwuchsmann Moritz Wagner, dem Mario Beeke eine hohe Flexibilität bescheinigt: „Er bringt viel mit, muss aber noch ruhiger im Torabschluss werden.“ In der Defensive sollen Tim Mariß, der aus der zweiten Mannschaft hochrückt, und Marcel Meckeler wertvolle Alternativen sein – Letzterer hat zuletzt wegen Knieproblemen pausiert und soll nun behutsam aufgebaut werden. In Geduld darf sich A-Jugend-Torwart Luca Voßkühler üben, der zunächst eine Schulterverletzung auskurieren muss.

Eben mit diesen Verletzungsproblemen wollen sie bitteschön weniger zu tun haben. Eigens dafür haben Mario Beeke und sein neuer Co-Trainer Jens Tendahl ein Programm mit Kräftigungsübungen aufgelegt, das ihre Kicker individuell durchziehen. „Damit wollen wir versuchen, Verletzungen zu vermeiden“, sagt er – dafür sollen sie lieber künftig wieder im Konzert der Großen die Muskeln spielen lassen. Fit sein muss auch Beeke selbst, um den Dreisprung zwischen Beruf als Lehrer für Sport und Italienisch am Gymnasium in Bottrop, dem Trainerjob bei SW Holtwick und der Familie hinzubekommen. Denn daheim hält der 13 Monate alte Sprössling Matteo mittlerweile Mama Jessica und Papa Mario ordentlich auf Trab. „Der macht jeden Tag sein Ausdauerprogramm“, lacht Beeke. „Aber das macht richtig Spaß.“ 7 nächste Folge am Mittwoch: über die Mannschaft, bei der ein erfahrener Trainer seinem Kader ein neues Gesicht verpasst.