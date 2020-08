Heißes Blut und kühler Kopf

Um es deutlich zu machen: Natürlich sind sie im Westfalia-Stadion froh über die vielen jungen Spieler, die den Laden ordentlich aufmischen. Aber sie brauchen Führung, und da gilt ab sofort: doppelt hält besser! „Mario in der Offensive, ich in der Defensive, das ergänzt sich gut“, ist sich Tobias Paschert sicher. Mit zwei Spielertrainern soll es besser laufen als in der abgebrochenen Corona-Saison, die für die Osterwicker „nur“ auf Platz sechs endete.

Verbessern wollen sie sich, vorsichtig formuliert. Wobei viele Konkurrenten in der Kreisliga A davon ausgehen, dass sich die Saison 2020/21 zur einer Rosendahler Meisterschaft zwischen Westfalia Osterwick und Turo Darfeld entwickeln dürfte. Ganz wegschieben will Mario Worms die Favoritenrolle nicht – zumindest müsse immer der eigene Anspruch sein, um Platz eins mitzuspielen: „Ich laufe ja nicht auf mit dem Ziel, Zweiter zu werden.“ Dieses Sieger-Gen will der 29-Jährige, der in den vergangenen Spielzeiten mit DJK Coesfeld und SpVgg Vreden den Titelkampf hautnah erlebt hat, auch dem Personal in Osterwick impfen. Das müsse sich in jedem Spiel bemerkbar machen – so sicher, wie auch jeder Gegner gegen die Westfalia voll motiviert sein werde.

Einen Freifahrtschein zum Meistertitel bekommen sie nicht. Zumal die Konkurrenz im oberen Drittel der A-Liga gefährlich sei. „Die beiden Coesfelder Mannschaften sind raus, aber andere Gegner haben sich gut verstärkt“, warnt Tobias Paschert. An den Nachbarn Turo Darfeld denkt er beispielsweise, aber auch an Teams wie GW Hausdülmen oder Fortuna Seppenrade, die immer sehr unbequem zu spielen seien. Auch den SuS Legden schätzt er trotz einiger Abgänge stark ein. „Auf jeden Fall wird keine Mannschaft einen lockeren Durchmarsch hinlegen“, tippt der 30-Jährige. Wo sie selbst am Ende landen, steht nicht ausschließlich im Mittelpunkt. Denn natürlich geht es vor allem darum, den jungen Kader weiterzuentwickeln. „Dabei helfen Erfolge“, weiß Mario Worms aus Erfahrung. „Dann kommt der Spaß dazu.“

Das Personal kommt derweil noch jünger daher. Mit Benjamin Raabe, der in den Betreuerstab wechselt, und Tobias Lanfers stehen zwei erfahrene Kicker nicht mehr zur Verfügung. Timo Mevenkamp, eigentlich eine Bank in der Defensive, kann nur sehr eingeschränkt trainieren und ist wohl nicht fest einzuplanen. „Johannes Sicking studiert ab Oktober“, verweist Paschert auf ein weiteres Fragezeichen. Dafür rücken erneut vier Frischlinge aus den eigenen Reihen in den vorläufigen Kader: Torwart Laurenz „Otto“ Galle, Niklas Boll und Timo Fedders kommen aus der eigenen A-Jugend, Noah Eggemann kehrt aus der U 19 von GW Nottuln zu seinem Heimatverein zurück – ein Youngster mit eingebauter Torgefahr. Sie alle, betont Paschert, werden die Zeit bekommen, die sie benötigen: „Mal sehen, wer wie schnell den Sprung schafft.“

Zwei Plätze im Team scheinen gesetzt: Die beiden Spielertrainer wollen überwiegend selbst auf dem Feld mitmischen. „Wir sind dafür noch fit genug“, sagt Tobias Paschert mit einem Augenzwinkern. Und sie werden gebraucht mit ihrer Erfahrung, mit ihrem kühlen Kopf – wobei es auch bei diesem Duo an heißem Blut gewiss nicht mangelt. 7 nächste Folge am Samstag: über die Mannschaft, die auf dem besten Weg ist, einem schlafenden Riesen neues Leben einzuhauchen.