Traum endet im Elfmeterschießen

Tatsächlich bot sich den Turo-Damen bereits in der 2. Minute der erste aussichtsreiche Abschluss der Partie. Torjägerin Carolin Kemper brachte den Ball jedoch nur zentral auf das Tor. Die erste gute Chance der Gäste hatte Yvana Roessink, die nach einer Hereingabe von Julia Decker den Ball nicht richtig traf. Die Gastgeberinnen blieben jedoch bissig und zeigten regelmäßig Präsenz im Strafraum des Landesliga-Aufsteigers. So erkämpfte sich Carolin Kemper in der 22. Minute am gegnerischen Strafraum den Ball und lief aufs Tor zu, scheiterte aber am Pfosten. In der 39. Minute klärte die Vredener Verteidigung eine Flanke nur unzureichend. Auch hier blieben die Darfelderinnen in Person von Anna Medding dran, sodass der Ball zu Wiebke Honrath sprang, die ins lange Eck zur 1:0-Führung vollendete.

Nachdem die zweite Halbzeit eher ereignisarm begonnen hatte, mussten die Darfelderinnen einen Schock hinnehmen, als sich Carolin Kemper in einem Luftzweikampf verletzte, was eine lange Unterbrechung nach sich zog. Da anschließend bereits die Dämmerung einsetzte, entschied sich Schiedsrichter Jannik Kleideiter, vom Rasenplatz auf den mit Flutlicht ausgestatteten Kunstrasen zu wechseln. „Die Verletzung war der Bruch in der Partie. Auf dem Kunstrasen sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen“, fasste Kölking die letzte halbe Stunde zusammen. Turo hielt zunächst dem Druck der Gäste gut stand, bis diese in der siebten der 25-minütigen Nachspielzeit einen Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen bekamen. Die Vredenerinnen nutzten die kurze Unaufmerksamkeit der Gastgeberinnen, um eine kurze Freistoßvariante auszuführen, wodurch Jacqueline Hörst den Ball frei vor Darfelds Torhüterin Corinna Höing einschieben konnte.

Es ging ins Elfmeterschießen, in dem alle Vredener Schützinnen starke Nerven bewiesen und trafen. Nachdem die Darfelderinnen bereits einen Fehlschuss hatten, parierte Vredens Torhüterin den entscheidenden Elfmeter gegen Isabell Kortüm, was das Aus für die Turo-Damen im Halbfinale einer starken Pokalsaison besiegelte. „Auf die Leistung heute können wir definitiv aufbauen“, blickte Sascha Kölking dennoch positiv voraus. „Das ist eine gute Basis für die neue Saison.“ 7 Turo Darfeld – SpVgg Vreden 4:5 n. E. (regulär 1:1); Tore: 1:0 Wiebke Honrath (39.), 1:1 Jacqueline Hörst (90.+7); Turo-Tore im Elfmeterschießen: Sabrina Laurenz, Jule Kuschel und Sarah Schenkel.