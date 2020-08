Kevin Botella löst den Knoten

Wobei er natürlich den sehr zähen ersten Durchgang nicht vergessen wollte, in dem die Darfelder ohne Stammspieler wie die Daldrup-Brüder Carsten und Sebastian, André Uphaus oder Florian Feitscher wenig Esprit versprühten und nahezu ohne Torchancen auskamen. Zwar hätte in der 18. Minute das 1:0 fallen müssen, aber die SG-Reserve verhinderte in Person von André Hericks, David Höing und Torwart Lukas Lesting auf der Linie den Einschlag bei den Schüssen von Steffen Lausemann und Julius Fliß. Mehr passierte offensiv aber nicht. „Nach hinten haben wir während der gesamten Partie keine Chancen zugelassen“, erklärte Lindner. „Aber nach vorne lief auch nichts.“

Das änderte sich, als er seinen Co-Trainer aufs Feld schickte. „Mit Kevin Botella und Gabriel Helms hatten wir dann zwei sehr ballsichere Spieler in der Zentrale“, sah der Trainer eine viel dominantere Darfelder Mannschaft, die den Gegner auch durch gutes Pressing mehrfach zu Fehlern zwang. Botella selbst zauberte in der 56. Minute einen Freistoß aus 18 Metern punktgenau in den Winkel und eröffnete den Torreigen. Der rührige Neuzugang Malek Mallaamine luchste in der 67. Minute Jannik Uphues vor dem Strafraum den Ball ab und erhöhte auf 2:0. Vier Minuten später drückte Steffen Lausemann nach Pass von Julius Fliß und Hereingabe von Marius Röttgering den Ball zum 3:0 über die Linie.

Gegen den abbauenden B-Ligisten hätte Turo in der Folge deutlich nachlegen können, aber Julius Fliß (82.) und Gabriel Helms per Lattentreffer (86.) verpassten die nächsten Treffer – das holte Steffen Lausemann nach, der das Ergebnis in der 87. und 90. Minute jeweils nach Vorarbeit von Julius Fliß auf 5:0 schraubte. „Das kostet“, stellte Markus Lindner nach dem Abpfiff trocken fest. „Hattrick halt.“ 7 Turo Darfeld – SG Coesfeld 06 II 5:0; Tore: 1:0 Kevin Botella Ferreira (56.), 2:0 Malek Mallaamine (67.), 3:0, 4:0 und 5:0 Steffen Lausemann (71., 87., 90.).