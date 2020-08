Nur keine falsche Bescheidenheit

Der Optimismus nährt sich aus der Entwicklung der vergangenen Jahre und nicht zuletzt aus der Endphase der abgebrochenen Saison 2019/20, als sie binnen weniger Wochen die Favoriten aus den Top drei der Kreisliga A allesamt vom Platz geschossen haben: 3:2 gegen SG Coesfeld 06, dann 5:1 gegen SuS Legden und 3:0 bei DJK Coesfeld. „Da war die Mannschaft auf dem Level, wo wir sie haben wollen“, lächelt Lindner. Sicherlich auch Ergebnis einer guten Wintervorbereitung, in der er kaum auf Urlauber verzichten musste. Wohin es in der Rückrunde noch ohne Corona-Zwangspause gegangen wäre? „Für ganz oben hätte es nicht mehr gereicht, dafür war der Abstand zu groß“, schätzt der Trainer die Lage realistisch ein. „Aber Platz drei oder vier hätten wir uns noch geholt.“ So war es Rang fünf – eben die Platzierung, die sie nicht mehr wollen.

Wohl kaum jemand würde den Darfeldern das Potenzial für den Titelkampf absprechen wollen. Nicht umsonst werden sie von nahezu allen Trainerkollegen als Mitfavorit auf den Bezirksliga-Aufstieg gehandelt. „Seit Jahren spielen wir einen guten Ball“, sieht Markus Lindner die Zeit reif – aber er weiß auch um ein großes Problem, das sie unbedingt abstellen müssen: „Wir tun uns zu oft schwer gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel.“ Ein 1:2 bei Borussia Darup oder das 2:4 bei Vorwärts Lette, gegen die sie das Hinspiel noch 11:0 gewonnen hatten, dienen da als Beispiele. „Das muss sich ändern“, fordert der 48-Jährige, der die Aussetzer auch als eine Frage der Einstellung bezeichnet.

Ihr großer Vorteil: Sie sind eine eingespielte Mannschaft. „Ich kenne die Jungs und sie kennen mich“, betont Lindner, der bereits in sein fünftes Jahr bei Turo geht und damit einer der dienstältesten Trainer der Kreisliga A ist. „Wir müssen nicht groß experimentieren.“ Die Führungsspieler haben Erfahrung gesammelt, verweist er beispielsweise auf eine Abwehrreihe mit den Gövert-Brüdern Johannes und Felix sowie André Uphaus. Im Mittelfeld stehen ihm ohnehin zwei absolute Leader zur Verfügung: Kevin Botella Ferreira, der in der zweiten Saison als spielender Co-Trainer fungiert, motiviert und die Fäden zieht, und an seiner Seite ein Rückkehrer – Sebastian Daldrup packt nach einer Pause wieder an. Schon seit dem vergangenen Winter, aber da waren ihm vor der Corona-Pause nur noch zwei Spiele gegönnt. „Sie gehen vorneweg“, lächelt Lindner. Auf die Offensive, die schon in der vergangenen Saison im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel erzielt hat, ist sowieso Verlass. Julius Fliß, Florian Feitscher, Marius Röttgering, sie stehen für Torgefahr, und nicht zuletzt Carsten Daldrup, der nach seinem Studium wieder regelmäßig trainieren kann: „Auch das wird uns helfen.“

Deshalb fühlen sie sich fit für den Angriff auf die Spitze. Das ist das Ziel, klar formuliert. „Diesen Druck bauen wir uns selbst auf“, betont Markus Lindner. „Wir sind bereit!“ Aber ist es das Umfeld auch? Leider gebe es kein Team hinter dem Team mehr, bedauert der Trainer, dass es an Leuten fehlt, die diese Aufbruchstimmung aktiv unterstützen wollen. „Es wäre schade, wenn es im Dorf wie egal wirkt, welche Platzierung wir erreichen“, hofft er darauf, dass sie das Feuer neu entfachen können. Denn eine gute Portion Euphorie wäre eine wichtige Zutat für ein schmackhaftes Resultat. 7 nächste Folge am Freitag (28. 8.): über die Mannschaft, bei der sie nach einer jahrelangen Achterbahnfahrt nichts gegen eine weniger spektakuläre Tour einzuwenden hätten.