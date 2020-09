Borussia Darup ärgert erneut

Dem wollte Tobias Paschert nicht widersprechen. „Solche Spiele werden uns wohl noch häufiger erwarten“, kommentierte er die ebenso kompakte wie bissige Spielweise der Daruper, die es seinem Team immer wieder schwer machte, zur Entfaltung zu kommen. „Allerdings haben wir auch in der ersten Halbzeit zu wenig als Mannschaft agiert.“ Trotzdem gelang den Osterwickern in der 28. Minute die Führung durch Leon Eggemann, die Julius Terbrack mit einem feinen 18-Meter-Schuss in der 37. Minute ausglich.

Direkt nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Eine Ecke von Mario Worms segelte durch den Fünfmeterraum der Borussen, wo Noah Eggemann am zweiten Pfosten goldrichtig stand und zum 2:1 einschob (47.). „Bezeichnend, dass unser Tor durch eine Standardsituation gefallen ist“, stellte Paschert fest – und nur zwei Minuten später war der Vorteil wieder dahin, denn Maximilian Determann versenkte einen 22-Meter-Freistoß sehenswert zum 2:2-Ausgleich.

Dabei blieb es bis zum Ende, auch weil Leon Eggemann aus 18 Metern nur den Innenpfosten traf (56.). „Wir haben wenig zugelassen und es auch selbst immer wieder nach vorne versucht“, zeigte sich Jan Ahlers angetan. Ein dickes Lob von Tobias Paschert erntete sein Team obendrein. „Wir haben einfach keine Mittel gefunden“, erklärte er. „Darup hat das richtig stark verteidigt.“ 7 Westfalia Osterwick – Borussia Darup 2::2; Tore: 1:0 Leon Eggemann (28.), 1:1 Julius Terbrack (37.), 2:1 Noah Eggemann (47.), 2:2 Maximilian Determann (49.).