Turo Darfeld im Stil einer Spitzenmannschaft

Dabei sahen die Zuschauer vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. „Das hat beiden Mannschaften richtig Körner gekostet“, berichtete der Trainer. Los ging es schon in der ersten Minute, als die Gastgeber die Führung hätten erzielen können – die gelang dann im Gegenzug Florian Feitscher gegen seinen Ex-Club nach Vorarbeit von Julius Fliß. In der 17. Minute funktionierte das andersherum ebenso gut: Nach Pass von Florian Feitscher vollendete Julius Fliß aus zwölf Metern zum 0:2. Im Anschluss an einen Konter verkürzten die Nottulner in der 27. Minute in Person von Dennis Paul auf 1:2.

In der zweiten Halbzeit hatten die Darfelder ihren Gegner dann gut im Griff. „Wir haben auf Konter gesetzt und das auch gut gemacht“, erklärte Lindner, der in der 68. Minute ein „Weltklasse-Tor“ bestaunen durfte: Aus dem Fußgelenk hob Julius Fliß den Ball über die Nottulner Deckung hinweg zu Kevin Botella Ferreira, der die Kugel mit der Brust annahme und zum 1:3 versenkte. Seinen vierten Scorerpunkt des Tages verdiente sich Fliß in der 85. Minute, als GWN-Keeper Jan Walter einen Schuss von Sven Bednarz nicht festhalten konnte und der Youngster zum 1:4-Endstand abstaubte. 7 GW Nottuln II – Turo Darfeld 1:4; Tore: 0:1 Florian Feitscher (2.), 0:2 Julius Fliß (17.), 1:2 Dennis Paul (27.), 1:3 Kevin Botella Ferreira (68.), 1:4 Julius Fliß (85.).