Zusammenarbeit weiter ausgebaut

Interna wie die Frage, wer der neuen Sportgemeinschaft ab Sommer als Trainerin zur Seite steht, sind bereits geklärt. „Diesen Posten wird Christina Krause übernehmen“, verrät Uppenkamp. Aktuell ist diese für die Damen in Legden zuständig ist, die sie von der Kreisliga A bis hin in die Landesliga geführt hat. „Auf der Trainerposition unserer Damen hätten wir uns ohnehin neu aufgestellt“, schildert der Holtwicker. So werden die Schwarz-Weißen und Noch-Trainerin Martina Kneilmann in Zukunft getrennte Wege gehen. Gleich nach dem Aufstieg in die Kreisliga A unter Nicole Thomas 2018/19, ist den Holtwickerinnen mit Kneilmann in der vergangenen Spielzeit der Durchmarsch in die Bezirksliga gelungen. Für die kommenden Monate gilt es, sollte die Saison noch weitergeführt werden, um den Klassenerhalt zu kämpfen. „Hier entscheidet sich, wo wir im nächsten Jahr mit unserer SG beginnen werden“, weiß Uppenkamp. Mit Blick auf die SuS-Spielerinnen, die derzeit noch eine Klasse höher in der Landesliga spielen, sei der Start in der Bezirksliga wünschenswert. „Ziel soll es sein, sich nach und nach in der Bezirksklasse zu etablieren“, blickt der Geschäftsführer voraus.

Was diese Planungen angeht, hätte der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) der SG beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Ursprünglich galt die Regelung, dass nach einem Zusammenschluss maximal in der A-Liga gespielt werden darf und drei Jahre lang kein Aufstieg möglich ist“, erläutert Uppenkamp. Eine Ausnahme, gerade im Hinblick auf die jahrelange Zusammenarbeit als JSG, sei abgelehnt worden. In diesem Fall hätte die Regel umdribbelt werden müssen. „Wir hätten unsere Damen weiterhin als Mannschaft von SW Holtwick spielen lassen. Die Legdener wären als Neuzugänge dazugekommen“, so Uppenkamp. Nun hat es allerdings eine Regeländerung gegeben. Wie es jetzt in der Verwaltungsanordnung des FLVW heißt, kann eine „JSG, die mindestens drei Jahre lang am Spielbetrieb teilgenommen hat, im Frauenbereich eine bestehende Frauenmannschaft unter Beibehaltung der Spielklasse (bis einschließlich Bezirksliga) in eine neue Frauen-SG umgewandelt werden“. Eine neue Regelung, die der Sportgemeinschaft gerade recht kommt. „Dafür muss aber erst der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden“, warnt Uppenkamp. Es bleibt also noch abzuwarten, in welcher Klasse die erste Damen-Mannschaft der SG Legden/Holtwick künftig an den Start gehen wird.