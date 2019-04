«In Bahrain war mein Rennen ein bisschen anders als seines, das hat aber nichts mit der Motivation für das Rennen hier zu tun», sagte der 31 Jahre alte Formel-1-Pilot bei einer Medienrunde der Scuderia vor dem Großen Preis von China.

«Dass man den anderen schlagen will, haben wir alle in uns drin, sonst wären wir nicht hier», sagte der viermalige Weltmeister Vettel. «Also stehen wir in der Hinsicht auf Null vor diesem Wochenende. Schauen wir mal, wo wir danach stehen.»

Der 21 Jahre alte Leclerc hatte in Bahrain seine erste Pole Position geholt und Vettel in der Qualifikation auf den zweiten Platz verwiesen. Der Monegasse wurde im Rennen in Führung liegend von einem Problem an seinem Wagen gebremst und Dritter hinter dem Titelverteidiger Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Vettel war nach einem Dreher nicht über den fünften Platz hinausgekommen. Im WM-Klassement, das Bottas vor Hamilton vor dem 1000. Grand Prix der Formel 1 anführt, liegt Vettel auch auf Rang fünf. Er hat vier Punkte Rückstand auf Leclerc, der nach seinem Wechsel von Sauber sein erstes Jahr als Ferrari-Stammpilot bestreitet. «Es geht sehr schnell in der Formel 1: Nach dem ersten Rennen hat mich niemand als Titelanwärter gesehen, nach dem zweiten tut es jeder», kommentierte Leclerc.