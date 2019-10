Der 34 Jahre alte Formel-1-Star, der kurz vor dem Gewinn des sechsten Fahrer-WM-Titels steht, äußerte sich in dem sozialen Netzwerk sehr besorgt über aktuelle globale Entwicklungen. «Es macht mich traurig, wenn ich darüber nachdenke, wo diese Welt hinsteuert», schrieb Hamilton. «Die Welt ist ein kaputter Ort.»

Bereits häufiger äußerte sich der Mercedes-Pilot über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken etwa zu Tierschutz- oder Umweltproblemen. Nun schrieb er in seinem emotionalen und langen Post bei Instagram: «Ehrlich gesagt ist mir danach, alles aufzugeben. Alles runterfahren.»

Was Hamilton genau meinte mit diesen Aussagen, blieb zunächst unklar. Sie wurden teilweise sogar als mögliche Rücktrittsankündigung interpretiert. «Warum soll ich mir Gedanken machen, wenn die Welt so kaputt ist und es so aussieht, dass es den Leuten egal ist», schrieb Hamilton noch und kündigte an, sich einem Moment rauszunehmen und seine Gedanken zu sammeln.