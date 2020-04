Neben dem monegassischen Teamkollegen von Sebastian Vettel greift am 19. April (19.00 Uhr) auch als einer der Star-Gäste Torwart Thibaut Courtois von Real Madrid für Red Bull ins Geschehen ein. Wie die Formel 1 am Donnerstag mitteilte, nehmen auch die Fahrer George Russell und Nicholas Latifi (beide Williams) sowie Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) und Alex Albon (Red Bull) teil.

Die neue virtuelle Serie war von der Motorsport-Königsklasse nach der Absage einer Vielzahl von Grand Prix wegen der Coronavirus-Pandemie für die Fans ins Leben gerufen worden. Die Rennen sollen immer an den Sonntagen stattfinden, an denen auch in Wirklichkeit gefahren worden wäre. Das erste virtuelle Rennen in Bahrain hatte Formel-2-Mann Guanyu Zhou gewonnen, den Sieg auf dem Albert Park Circuit von Melbourne sicherte sich vor knapp zwei Wochen Leclerc.