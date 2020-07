Sebastian Vettel & Co. sollten eigentlich von 12.00 Uhr an die letzte Übungseinheit vor der Startplatzjagd ab 15.00 Uhr absolvieren. Die starken Regenfälle auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg hatten zuvor schon dafür gesorgt, dass das Formel-3-Rennen im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse nach nur zwölf Runden abgebrochen worden war. Die Bedingungen waren für die Fahrer zu gefährlich geworden.

