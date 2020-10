Vettel in Imola-Qualifikation erneut vorzeitig raus

Imola (dpa) - Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Imola vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam nicht über Rang 14 hinaus und verpasste damit zum zehnten Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd.