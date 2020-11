Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot kann an diesem Sonntag beim Großen Preis der Türkei seinen siebten WM-Titel holen. «Ich wäre unglaublich stolz, mit einer Ikone wie Michael Schumacher gleichzuziehen», sagte der Superstar der Motorsport-Königsklasse bei einer Pressekonferenz auf dem Kurs bei Istanbul.

Er hat vor dem Rennen 85 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, bei 78 nach dem Grand Prix ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. «Ich will versuchen, die Titelentscheidung so lange hinauszuzögern wie möglich», betonte der 31 Jahre Finne.

Hamilton hat bereits die mit Abstand meisten Pole Positionen (97) und auch die meisten Grand-Prix-Siege (93). Er gewann 2008 im McLaren seinen ersten WM-Titel, 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019 folgten fünf weitere im Mercedes.

Was die Reise in diesem Jahr so besonders für ihn mache, sei sein Einsatz außerhalb der Strecke unter anderem für Gleichberechtigung, betonte Hamilton. «Das ist das Wichtigste für mich», betonte er.

Eine WM zu gewinnen, sei eine persönliche Sache. «Du kämpfst mit anderen und gewinnst gegen sie. Das beeinflusst aber nicht das Leben von Menschen.» Das könne er aber mit seinem Kampf unter anderem gegen Rassismus erreichen.

