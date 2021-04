«Sehr ruhig, sehr vorbereitet, habe ihn noch nie in Panikstimmung gesehen, noch nie aufgeregt, was ich für einen 22-Jährigen ziemlich cool finde. Er arbeitet hart. Er bereitet sich akribisch vor, er ist sehr fokussiert», sagte Steiner RTL/ntv im Interview vor dem dritten Grand Prix des Jahres an diesem Wochenende in Portugal. «Ich denke, er hat im Moment wenig anderes im Kopf, als erfolgreich in die Formel 1 zu kommen und ein gutes erstes Jahr zu haben, auch wenn es schwer wird. Er ist sehr realistisch mit dem, was machbar ist und was nicht.»

Schumacher ist als Formel-2-Champion zu dieser Saison in die Königsklasse des Motorsports aufgestiegen. «Er hält seine Leute immer motiviert. Ein Profi. Als ob er das schon lange machen würde. Er überlässt nichts dem Zufall. Ich finde das wunderschön und bemerkenswert», sagte Steiner über den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

