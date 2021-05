Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot fuhr in Barcelona in 1:16,741 Minuten die schnellste Zeit in der Qualifikation und startet am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Hamilton ist schon lange Rekordhalter in dieser Kategorie. In der Rangliste folgt Michael Schumacher als Zweiter mit 68 ersten Startpositionen. Hinter WM-Spitzenreiter Hamilton fuhr Herausforderer Max Verstappen im Red Bull mit 0,036 Sekunden Rücjstand auf Platz zwei. Valtteri Bottas im zweiten Mercedes belegte Platz drei.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin nur auf Platz 13. Für Neuling Mick Schumacher war Rang 18 im unterlegenen Haas-Rennwagen schon ein kleiner Erfolg.

Vor dem vierten Saisonlauf führt Hamilton in der Gesamtwertung mit 69 Punkten vor Verstappen (61) und dem Briten Lando Norris von McLaren (37). Vettel und Schumacher sind bislang noch ohne WM-Punkte.

