Der Termin des zweiten deutschen Turniers der Europa-Tour (5. bis 8. September) vor den Toren Hamburgs kollidiere mit seinem eigenen Stiftungsturnier am 5. September, sagte der 34-Jährige aus Mettmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Kaymer hatte am Wochenende seine Tour-Karte für die nächste PGA-Saison verloren. Der zweimalige Major-Sieger war beim letzten regulären Turnier der US-Tour in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

Nur mit einem Top-Resultat hätte er noch die Chance gehabt, unter die besten 125 in der FedExCup-Rangliste vorzurücken und sich damit erneut die volle Spielberechtigung für lukrative US-Tour zu sichern. Im abschließenden Ranking belegt die frühere Nummer eins der Welt nur Position 150.