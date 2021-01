Der 36-Jährige aus Mettmann benötigte für die ersten beiden Runden bei der Abu Dhabi Championship 147 Schläge und wird damit die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende verpassen.

Wegen der hereinbrechenden Dunkelheit haben noch nicht alle Profis am Freitag den zweiten Tag der mit acht Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten beenden können. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lag Kaymer allerdings schon vier Schläge unter der voraussichtlichen Cutlinie. Der zweimalige Majorsieger hatte das European-Tour-Turnier in Abu Dhabi 2008, 2010 und 2011 gewonnen.

