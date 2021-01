Der 29-jährige Engländer spielte zum Abschluss der Abu Dhabi Championship eine starke 66er-Runde und setzte sich beim mit acht Millionen US-Dollar dotierten Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit insgesamt 270 Schlägen vor dem Australier Jason Scrivener (274) durch. Für seinen sechsten Erfolg auf der Europa-Tour kassierte Hatton rund 1,33 Millionen US-Dollar.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer war bei seinem ersten Turnier im Jahr 2021 ebenso wie der Düsseldorfer Maximilian Kieffer am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Der zweimalige Majorsieger Kaymer hatte auf dem Par-72-Kurs in der Wüste in den Jahren 2008, 2010 und 2011 gewonnen.

