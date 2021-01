Eine 64er-Runde reichte Kim am Sonntag im Süden Kaliforniens zum Abschluss des Wettkampfs für den Sieg vor Patrick Cantlay aus den USA. Kim kam am Ende auf 265 Schläge, Cantlay brauchte einen mehr. Rang drei ging an Cameron Davis aus Australien mit 267 Schlägen.

