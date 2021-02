Los Angeles (dpa) - Nach seiner fünften Rücken-Operation und sechs Wochen vor dem Masters in Augusta ist Golf-Star Tiger Woods noch in der Reha und hat keine Vorstellung von einem Zeitplan für seine Rückkehr. Das sagte der 45-Jährige am Rande des PGA-Turniers in Los Angeles, bei dem er Gastgeber ist.

Von dpa