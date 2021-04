Die ehemalige Nummer eins der Welt spielte am Schlusstag der Texas Open am Sonntag eine 66er-Runde und sicherte sich damit Rang eins vor seinem amerikanischem Landsmann Charley Hoffman. Spieth war am Ende mit 270 Schlägen um zwei besser. «Es gibt Höhen und Tiefen in diesem Sport, aber diese Dauer habe ich nie erwartet», sagte der 27 Jahre alte Spieth nach seinem Erfolg in San Antonio, dem zwölften auf der PGA-Tour seiner Karriere. Das Masters in Augusta beginnt am Donnerstag.

Der 31 Jahre alte Stephan Jäger holte sich unterdessen ebenfalls am Sonntag den Sieg bei einem Turnier der zweitklassigen Korn-Ferry-Tour. Bei der Emerald Coast Classic in Sandestin im US-Bundesstaat Florida gewann er mit zwei 67er- und zwei 66er-Runden.

© dpa-infocom, dpa:210405-99-86319/2