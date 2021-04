Der 63-jährige Anhausener spielte in Augusta nur eine 77er-Runde und verpasste beim traditionsreichen Major-Turnier mit insgesamt 151 Schlägen die beiden Schlussrunden am Wochenende. Am Vortag hatte Langer noch auf dem 30. Rang gelegen, ungefähr die besten 50 Golfer kamen weiter.

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 hatte wegen Rückenproblemen und Knieschmerzen die vergangenen fünf Wochen kaum trainieren können und war quasi ohne Vorbereitung zum ersten Major-Turnier des Jahres gereist. Das machte sich am zweiten Tag auf dem Par-72-Platz bemerkbar. Der in Florida lebende Golf-Senior kam nur auf ein Birdie. Demgegenüber leistete sich der Routinier an sechs Löchern Schlagverluste.

Noch vor 147 Tagen, als das Masters im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise ausnahmsweise im November ausgetragen wurde, hatte Langer einen Rekord aufgestellt, als er als ältester Spieler der Geschichte an der Magnolia Lane den Cut geschafft hatte. Dank seiner beiden Masters-Erfolge genießt Langer ein lebenslanges Startrecht bei dem mit 11,5 Millionen Dollar dotierten Major-Turnier im US-Bundesstaat Georgia. Er schlug in diesem Jahr zum 38. Mal auf dem Augusta National Golf Club ab.

