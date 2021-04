Mit seinem Sieg habe er die Menschen im Nordosten Japans, die vor zehn Jahren von einem schweren Erdbeben und Tsunami sowie in der Folge durch einen Super-Gau im Atomkraftwerk Fukushima heimgesucht worden waren, ermutigt. «Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie Mut und Hoffnung in die Katastrophen-Gebiete gebracht haben», sagte Regierungschef Yoshihide Suga bei der Überreichung der Urkunde an seinem Amtssitz.

Matsuyama, der im Jahr der Dreifach-Katastrophe an der Tohoku Fukushi University in der schwer betroffenen Präfektur Miyagi studiert hatte, ist der erste männliche Japaner, der ein Major-Turnier gewann. In seiner golfbegeisterten Heimat sorgte sein Triumph für einen Riesen-Jubel. Nun hat sich der Weltranglisten-14. ein weiteres Ziel gesetzt, um seine Heimat stolz zu machen: «Ich werde hart arbeiten, um bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Goldmedaille zu gewinnen», sagte der Golf-Star im Anschluss an die Ehrung durch den Regierungschef. Matsuyama ist erst die 34. Einzelperson, die mit der im Jahr 1966 ins Leben gerufenen prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde.

