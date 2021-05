«Ich bin sehr glücklich darüber, in Hamburg am Start zu sein», sagte der zweimalige Major-Sieger. «Ich mag die Stadt und habe auch aus Amateurtagen wirklich positive Erinnerungen. Zudem habe ich über das Turnier von Tourkollegen sehr gute Dinge gehört.» Gespielt wird auf den Green Eagle Golf Courses im niedersächsischen Winsen an der Luhe.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-493006/2