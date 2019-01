Das Team von Coach Nikolaj Jacobsen besiegte die Norweger um ihren Star Sander Sagosen im dänischen Herning mit 30:26 (17:14). Bester Werfer der Dänen war Mikkel Hansen mit 14 Treffern. Neben dem Superstar von Paris Saint-Germain war Torhüter Niklas Landin von THW Kiel der beste Mann auf dänischer Seite. Für Norwegen traf Göran Johannessen fünf Mal.

Als Dritter der Gruppe C zieht Tunesien in die Hauptrunde ein. Die Nordafrikaner bezwangen Österreich am frühen Abend in Herning mit 32:27 (18:14).