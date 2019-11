Schon das erste Duell in Weißrussland hatte der zweifache deutsche Meister mit 32:28 für sich entschieden. Vor 1038 Zuschauern in der Mannheimer GBG Halle waren Patrick Groetzki, Niclas Kirkelökke und Gedeón Guardiola mit jeweils vier Treffern beste Torschützen der Nordbadener, die von Beginn an die Partie dominierten und bei denen Trainer Kristján Andrésson Stammkräfte wie Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer schonte.

Schon nach zehn Minuten führten die Löwen mit 6:1, weil sie immer wieder ins Tempospiel kamen. Auch danach hatte der Bundesligist alles unter Kontrolle.