„Glückwunsch an den TV Emsdetten. Das Team hat aufgrund seiner klasse kämpferischen Leistung verdient gewonnen.“ Kay Rothenpieler, Trainer des ASV Hamm-Westfalen, erwies sich am Samstag in der Ems-Halle als fairer Verlierer. Soeben hatte der Aufstiegsanwärter das Handball-Derby im Unterhaus bei den seit Monaten im Keller beheimateten Gastgebern mit 27:31 (11:18) verloren. Eine kleine Sensation war das schon vor den 2208 Zuschauern. Zumal die Tage davor äußerst turbulent waren aus Sicht der Emsdettener. Am Dienstag wurde Trainer Daniel Kubes von seinen Aufgaben entbunden – Aaron Zierke als neuer „Chef“ vorgestellt. Und der feierte einen Einstand nach Maß. „Man hat den Spaß bei den Jungs gesehen. Und, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. So ein Ding hätte die Mannschaft früher wohl noch aus der Hand gegeben.“ Noch Fragen?

Am Karnevalswochenende riss der TVE seine Fans immer wieder aus den Sitzen. Mit sieben Treffern lag der Zweitliga-Dino zum Wechsel vorne. Da rieb sich die eine oder andere treue Seele im Hallenrund die Augen. Bestnoten verdienten sich Rückraum-Routinier Aivis Jurdzs mit zehn Feldtoren und Dirk Holzner, der ebenfalls zehnmal traf.

Tore:Jurdzs (10), Holzner (10/2), Dräger (3), Schliedermann (3), Terhaer (2), Kress (1), Toom (1), Weßeling (1)