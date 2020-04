Die ursprünglich im Mai angesetzte und zuletzt in den August verschobene Endrunde soll nun im Dezember stattfinden, teilte die EHF mit. «Aus der Sicht des europäischen Vereinshandballs - und diese Meinung wurde von den Vertretern der Clubs in einem Koordinationstreffen unterstützt - besteht der gemeinsame Wille, das EHF-FINAL4 im Jahr 2020 auszurichten», sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.

So soll das Final Four der Königsklasse vom 28. bis 29. Dezember 2020 in der Kölner LANXESS arena ausgespielt werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben für die Dezember-Ausgabe gültig.

Auf seiner Sitzung am 24. April will das EHF-Exekutivkomitee entscheiden, wie die europäische Handballsaison 2019/20 beendet wird. «In jedem Fall wird dies eine Entscheidung auf der Grundlage der sportlichen Ergebnisse bereits absolvierter Runden sein», betonte Wiederer. Dann soll es auch Infos über die EHF-Endrunde in Berlin und dem Champions-League-Final-Four der Frauen in Budapest geben.