Den freien Platz in der neuen Europa Liga, der aufgrund des ausgefallenen Finalturniers in Berlin nicht wie üblich an den Titelverteidiger vergeben werden kann, teilte die EHF Deutschland zu. Als Tabellensechster der aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendeten Bundesligasaison haben die Füchse Anspruch auf das Startrecht.

«Für uns kam die Nachricht wirklich überraschend. Ich bin der EHF sehr dankbar für diese Entscheidung. Sie ist sportlich sehr fair und bietet die Chance, uns erneut für das EHF Final Four zu bewerben», sagte Manager Bob Hanning in einer Vereinsmitteilung.

In den vergangenen Jahren waren die Füchse auf der internationalen Bühne immer wieder erfolgreich. Zweimal konnte der Hauptstadtclub den EHF-Cup für sich entscheiden und auch bei der Club-WM gab es zwei Erfolge.