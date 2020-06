Bitters ursprünglicher Kontrakt wäre in wenigen Tagen ausgelaufen. «Nach wie vor fühle ich mich hier sehr wohl. Deshalb freue ich mich, dass wir uns beidseitig einig waren, die Zusammenarbeit fortzusetzen», sagte der Kapitän der Stuttgarter.

Bitter spielt seit Januar 2016 für die Stuttgarter. Auch aufgrund der Corona-Krise hatten sich die Vertragsgespräche zwischen dem Weltmeister von 2007 und dem Club in die Länge gezogen. Wegen seiner konstant starken Leistungen war Bitter zur Europameisterschaft im vergangenen Januar in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Mit den in den Sommer 2021 verlegten Olympischen Spielen könnte Bitter seine lange Karriere im Nationaltrikot abschließen.

© dpa-infocom, dpa:200625-99-558696/2