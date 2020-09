Jicha hatte den THW in seiner ersten, durch die Corona-Epidemie allerdings abgebrochenen Saison als Chefcoach zum Titel geführt. Für die «Zebras» gab es jedoch auch schlechte Nachrichten. Die Meniskusverletzung von Torhüter Niklas Landin, die der 31-jährige Däne beim Aufwärmen vor dem Champions-League-Spiel gegen den HC Zagreb in Kroatien (31:21) erlitten hatte, musste operiert werden. Die THW-Verantwortlichen rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. In dieser Zeit soll der deutsche Nationalkeeper Dario Quenstedt von Torhütern aus dem eigenen Nachwuchs unterstützt werden.

