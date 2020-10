Wien (dpa) - Die Füchse Berlin, der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen stehen in der Gruppenphase der neuen EHF European League vor lösbaren Aufgaben. Die drei Handball-Bundesligisten zählen in ihren Sechser-Gruppen jeweils zu den Favoriten, wie die Auslosung in Wien ergab.

Von dpa