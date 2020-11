Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist in Frankfurt mit 18 Spielerinnen in die Vorbereitung auf die EM in Dänemark gestartet. Am Tag vor dem ersten Spiel am 3. Dezember gegen Rumänien muss das Trainerteam den Kader auf 16 Spielerinnen reduzieren.

Von dpa