Während die Kieler mit 22:2 Punkten an Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (23:3) dranbleiben und sich viel Selbstvertrauen für das Final-4-Turnier in der Champions League Anfang kommender Woche in Köln holten, haben sich die Löwen mit nunmehr 21:7 Zählern vorerst aus dem Meisterrennen verabschiedet.

Bester THW-Werfer war am Mittwoch Niclas Ekberg mit neun Toren. Für die Gäste traf Nationalspieler Uwe Gensheimer siebenmal.

