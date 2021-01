Brand: Handball-WM hätte nicht stattfinden dürfen

Frankfurt/Main (dpa) - Ex-Bundestrainer Heiner Brand hat sich in die Reihe der Kritiker an der Austragung der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten eingereiht. «Ich bin vielleicht auch ein bisschen ängstlich, weil ich vom Alter her ja inzwischen schon zur Risikogruppe gehöre. Aber ich denke, dass es überhaupt nicht zusammenpasst, eine WM in Pandemiezeiten abzuhalten. In anderen Sportarten sind große Turniere abgesagt worden, das hätte man auch im Handball so handhaben müssen», sagte Brand in einem Interview der «Welt am Sonntag» mit Blick auf die weltweite Corona-Krise.

Von dpa