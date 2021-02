Am 10. Februar Mittwoch will die HBL in einer Online-Sitzung mit Vertretern der 1. und 2. Liga darüber diskutieren, wie die laufende Serie fortgesetzt werden kann. Schwenker bevorzugt das normale System mit Hin- und Rückspiel. Allerdings könne er nicht einschätzen, ob das noch realistisch sei. Durch den aktuellen Corona-Fall beim THW Kiel «hat sich die Lage wieder geändert». Der ehemalige Manager der Kieler will sich aber auch andere Modelle wie beispielsweise die Teilung der Liga anhören: «Ich bin im Moment offen für alles. Wir müssen sehen, was realistisch und wirtschaftlich, logistisch machbar ist», sagte der 61-Jährige.

«Priorität für die Liga ist, die Vereine wirtschaftlich durch die Pandemie zu bringen», sagte Schwenker. «Es gibt momentan viele Kosten, keine Einnahmen. Hinzu kommen Staatshilfen, TV-Verträge, Sponsoren – es ist sehr komplex. Meine größte Priorität wäre, im September, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, wieder vor einer relativ großen Zuschauerzahl zu spielen.»

