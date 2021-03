Der 38-Jährige vom Bundesligisten TVB Stuttgart hatte sich wegen einer im Auftaktspiel gegen Schweden erlittenen Rückenverletzung am Samstag zur Diagnostik und Beobachtung in die Berliner Charité begeben und aufgrund des Hygienekonzepts auch die Nacht dort verbracht.

Bitter, der bereits beim 36:27-Sieg der DHB-Auswahl gegen Slowenien ausgefallen war, wird erst am Sonntagabend wieder zur Mannschaft stoßen und danach die Heimreise antreten. Dies teilte der Deutsche Handballbund wenige Stunden vor dem Anpfiff mit. Gegen Algerien genügt der deutschen Mannschaft schon ein Remis zur Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bundestrainer Alfred Gislason setzt dabei auf den selben Kader wie am Vortag gegen Slowenien.

