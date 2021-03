«Wir haben gezeigt, dass ein solches Turnier auch unter diesen Bedingungen verantwortbar stattfinden kann», sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes.

Dafür habe es von Seiten der teilnehmenden Teams und ausländischen Gäste wie Weltverbandspräsident Hassan Moustafa aus Ägypten viel Lob gegeben. «Wir haben nur positive Reaktionen bekommen, was die gesamte Ausrichtung und die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes angeht», berichtete Michelmann und fügte an: «Dieses Lob möchte ich an die Stadt Berlin, das zuständige Gesundheitsamt und alle Helfer weitergeben. Herzlichen Dank!»

© dpa-infocom, dpa:210314-99-816972/2