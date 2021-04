Der 31-Jährige rückt nach für Lukas Stutzke, der sich mit seinem Bundesliga-Club Bergischer HC in Quarantäne befindet. Sportliche Bedeutung haben die Partien am nächsten Donnerstag in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland nicht mehr, da die DHB-Auswahl bereits für die Europameisterschaft 2022 qualifiziert ist.

«Dennoch wollen wir diese Spiele möglichst gut spielen und gewinnen», sagte Bundestrainer Gislason am Freitag. «Ich will auch den ein oder anderen Spieler testen mit Blick auf Olympia. Das wird ein ziemlich harter Kampf, weil es weniger Kaderplätze gibt als sonst.» Für die Spiele im Sommer in Tokio darf der Bundestrainer lediglich einen Stammkader von 14 Spielern nominieren. Der DHB wird jedoch mit drei weiteren Akteuren nach Japan reisen, die bei Verletzungsfällen nachnominiert werden könnten.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-322029/2