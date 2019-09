«Meine Meinung dazu ist, dass ich nicht verstehen kann, warum es eine Klimaanlage im Stadion gibt», sagte der 29 Jahre alte Titelgewinner von 2013 im Interview des «Tagesspiegel». «Die Wettkämpfe werden erst ab 17.30 Uhr stattfinden. Dann sind es in Doha um die 32 Grad, da war es in Deutschland bei manchen Wettkämpfen schon deutlich wärmer.» Der Athleten vom LAZ Zweibrücken sieht «keinen Grund, warum man sich über die Temperaturen in Doha aufregen sollte».

Über seine WM-Ziele sagte der deutsche Meister: «Ich möchte definitiv in die Top fünf kommen. Für eine Medaille muss jedoch alles perfekt laufen.»