«Entscheidend ist immer der Konsument, der Zuschauer, der Fan. Und der will nur noch maximal zweienhalb bis drei Stunden kompakte Leichtathletik! Also muss das Programm komplexer werden», sagte Kowalski der Deutschen Presse-Agentur am Rande der WM in Doha. Kowalski war der Organisationschef der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin.

Die von der deutschen Top-Sprinterin Gina Lückenkemper kritisierten Startblock-Kameras sind für Kowalski ein «zu hoch aufgehängtes» Thema. Die «upper cameras» seien «gut gemeint, um die Anspannung vor dem Start noch besser zu transportieren». Aus Sicht des Experten ist das Experiment allerdings «gefloppt». Zudem hätte man die Athleten bei den Tests einbinden müssen. Es sei «schon sehr unglücklich», die Kameras bei einer WM zum ersten Mal zum Einsatz zu bringen. Lückenkemper hatte kritisiert, dass die Kameras die Athleten kurz vor dem Start auch zwischen den Beinen filmen.

«Unabhängig von der schwachen Zuschauerresonanz ist der Zeitplan in Doha leider ein Rückschritt», kritisierte der 55-Jährige, «damit werden stimmungssteigernde Showelemente, die teilweise wie die Präsentation der Sprinter vor den 100-Meter-Finale brillant sind, nach vorangegangenem Leerlauf irgendwie zur Farce.»

Auch Leichtathletik-Legende Carl Lewis blickt kritisch auf die Präsentation der heutigen Events. «Wir machen unseren Sport immer noch so wie in den 1970er und 1980er Jahren», kritisierte der 58 Jahre alte Amerikaner in Doha.