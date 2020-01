Der US-Coach stand wegen seiner Tätigkeit im Nike Oregon-Project in der Kritik, das nach der Sperre des Cheftrainers Alberto Salazar wegen Verstößen gegen das Doping-Reglement geschlossen wurde.

Wie das Management der deutschen Ausnahmeläuferin weiter mitteilte, wird die 22-jährige gebürtige Bonnerin, die bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha Bronze über 5000 Meter gewann, in der Hallensaison nur zwei oder drei Wettkämpfe in den USA bestreiten. Nicht geplant sei ein Start bei den deutschen Hallen-Meisterschaften am 22./23. Februar in Leipzig.