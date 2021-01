Zuvor will er ins Trainingslager im türkischen Belek. «Dort gibt es so eine Hygieneblase, wo nur Getestete hinkommen. Ansonsten sind wir von unserer Seite durchgängig in Jena», sagte Röhler in einem Interview der «Thüringer Allgemeinen».

Athletisch und körperlich ist der Weltklasse-Werfer vom LC Jena «sehr zufrieden. Ich bin verletzungsfrei, was immer das Wichtigste in der Vorbereitungsphase ist», sagte der 29-Jährige, der im Vorjahr keine Wettkämpfe bestritten hat. «Der Körper sendet auch Signale. Wenn du zehn Jahre Leistungssport betreibst, ist eine kleine Pause durchaus sinnvoll», sagte Röhler, der auch Vater geworden ist.

