Mit 20,29 Meter stellte der Leipziger in seinem zweiten Hallen-Wettkampf am Mittwoch eine Saisonbestleistung auf. Der polnische Europameister Michal Haratyk gewann mit 21,47 Meter vor Tomas Stanek aus Tschechien mit 21, 20 Metern. In gut zwei Wochen werden in Torun die Hallen-Europameisterschaften ausgetragen.

