Die Vize-Europameisterin über 100 Meter hat sich die Verletzung nach Angaben ihres Managements bei einem Rennen in Boston zugezogen. Die 24-Jährige bereitet sich in der Gruppe von Lance Brauman in Florida/USA auf die Olympia-Saison vor.

Trotz des Rückschlags hat Lückenkemper Tokio (23. Juli bis 8. August) nicht abgeschrieben. «Wenn der Kontrolltermin in ein paar Wochen positiv ausfällt, kann ich wieder starten und mich für die Olympischen Spiele empfehlen», sagte sie.

