Der 35-Jährige aus dem Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum verwies in 37,67 Sekunden den Kanadier Eric Lamaze auf Platz zwei. Der Olympiasieger von 2008 blieb ebenfalls fehlerfrei mit Chacco Kid, war aber in 39,69 Sekunden deutlich langsamer. Dritte wurde die Amerikanerin Laura Kraut auf Confu.

Insgesamt hatten zwölf Paare nach Nullrunden im Normalumlauf den entscheidenden Durchgang erreicht. Das Turnier läuft noch bis zum Sonntag.

Wegen der Corona-Pandemie hatte das CHIO in Aachen, das weltweit größte Reitturnier, abgesagt werden müssen. Lange Zeit waren Reitturniere nicht möglich. Die Veranstaltung in Aachen ist eine der ersten höherklassigen Spring-Turniere nach der Zwangspause im Pferdesport. Wegen Corona wurde extra ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Die Prüfungen finden im kleineren Stadion auf dem CHIO-Gelände statt, in dem sonst die Dressur-Konkurrenzen ausgetragen werden.

Die deutschen Springreiter werden zudem doch noch in diesem Jahr ihren nationalen Meister ermitteln. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung teilte mit, dass der Titelkampf vom 12. bis 15. November im Turnierzentrum Riesenbeck des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum stattfindet. Zuschauer werden allerdings nicht live dabei sein.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die deutschen Meisterschaften im Springen und der Dressur Anfang Mai im sauerländischen Balve abgesagt werden müssen. Die Dressur-Wettkämpfe werden nun vom 17. bis 20. September in Balve nachgeholt. Für die Springreiter war lange Zeit keine Lösung in Sicht.

«In den letzten Wochen hat der Springausschuss alles daran gesetzt, dass die DM doch noch stattfinden kann», sagte Bundestrainer Otto Becker. «Ich bin Ludger und seinem Team sehr dankbar, dass sie es möglich machen. In Riesenbeck haben wir ideale Bedingungen.» Es wird wie sonst auch eine Damen-Wertung bei den Meisterschaften geben. Fans sollen auf verschiedenen Kanälen das Geschehen live verfolgen.

